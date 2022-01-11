في عين بعال... 3 اصابات في حادث سير (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق عين بعال في عيتيت أسفر عن سقوط ٣ جرحى.

وعلى الفور تحركت 3 طواقم إسعاف تابعة لمركز عين بعال التطوعي في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي وعملت على نقل المصابين الى مستشفى اللبناني الايطالي.