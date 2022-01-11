لبنان

في عين بعال... 3 اصابات في حادث سير (صور)

Lebanon 24
11-01-2022 | 05:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق عين بعال في عيتيت أسفر عن سقوط ٣ جرحى.
 
وعلى الفور تحركت 3 طواقم إسعاف تابعة لمركز عين بعال التطوعي في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي وعملت على نقل المصابين الى مستشفى اللبناني الايطالي. 
 
 
 
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حادث سير

عين بعال

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