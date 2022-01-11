لبنان

موظفة تشعلُ الغضب في حلبا.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
11-01-2022 | 05:58
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نفذ مواطنون، اليوم، اعتصاماً أمام سرايا حلبا، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وانهيار العملة اللبنانية وانعدام القدرة الشرائية.
 
كذلك، جاء الاعتصام احتجاجاً على نقل موظفة "تابعة إلى جهة سياسية معينة" الى محافظة عكار، مطالبين بـ"المساواة وعدم المحاصصة في الوظائف وعدم احتكارها لجهة معينة".
وطالب المحتجون بـ"حقهم في الكهرباء وكل مقومات الحياة في محافظة عكار أسوة بغيرهم من البلدات اللبنانية"، رافعين الصوت "ضد الفساد"، وذلك وسط إجراءات مشددة لقوى الأمن الداخلي.

وبعد مفاوضات مع القوى الأمنية، تم إدخال عدد من المحتجين لمقابلة محافظ عكار عماد اللبكي شرحوا له مطالبهم، وطلبوا منه ايصال صوتهم الى وزير الداخلية.
 
وشرح المتعصمون للمحافظ سبب إعتراضهم على الموظفة التي تم إلحاقها بمحافظة عكار، طالما أنه تتواجد في عكار الكثير من الكفاءات. 

بدوره، أكد محافظ عكار أن "نواب القضاء ورئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة والضباط كانوا مجتمعين ويجرون مفاوضات مع وزير الداخلية في هذا الصدد".
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