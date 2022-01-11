لبنان

المدارس الخاصة... اضراب الأساتذة قد يطول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2022 | 06:10
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بعد اللقاء الذي جمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بكافة الأفرقاء الذين ترتبط بهم عملية التعليم في المدارس الخاصة، علم "لبنان 24" انه تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم غد يجمع نقابة المعلمين بروابط الأهل وقطاع المؤسسات التربوية الخاصة لمناقشة خطة عمل أو مسار حلّ ممكن والذهاب به بطريقة موحدة الى وزارة التربية ليبنى على الشيء مقتضاه.

وفي المعلومات، ان الاطراف التي ستجتمع غدا متفقة بشكل كلي على توصيف المشكلة، ويبقى ان تتفق على خطة عمل لوضع الحلول على السكة السليمة، وهنا تكمن المعضلة الأساسية، لذلك لا يمكن الحديث عن عودة أكيدة الى التعليم في الاسبوع المقبل، انما لا بد من الاشارة الى ان امكانية العودة تبدو ضئيلة جدا نظرا إلى تعدد المشاكل وتفاقم الأزمتين الاقتصادية والصحية في البلاد.

لبنان

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