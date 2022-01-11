لبنان

وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله

Lebanon 24
11-01-2022 | 06:10
A-
A+
Doc-P-906007-637775036310128239.jpg
Doc-P-906007-637775036310128239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "عبحاول إفهم كلام الدكتور جعجع وما علاقة ربح القوات بإنزال الدولار. هل يعني أن القوات جزء من خطة رفع سعر الدولار التي تجري اليوم لأسباب سياسية؟. صحح حكيم كلامك خطير . خاصة أن الناس يشويها الدولار في هذه الساعات الحرجة".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:33 | 2022-01-11
10:21 | 2022-01-11
10:10 | 2022-01-11
10:09 | 2022-01-11
09:58 | 2022-01-11
09:52 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website