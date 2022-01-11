وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "عبحاول إفهم كلام الدكتور جعجع وما علاقة ربح القوات بإنزال الدولار. هل يعني أن القوات جزء من خطة رفع سعر الدولار التي تجري اليوم لأسباب سياسية؟. صحح حكيم كلامك خطير . خاصة أن الناس يشويها الدولار في هذه الساعات الحرجة".