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لبنان
مواطنون ينتفضون في صيدا: "للنزول إلى الشارع"
Lebanon 24
11-01-2022
|
06:14
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أقدم محتجون غاضبون على قطع الطريق بالقرب من مسجد الزعتري في صيدا بمستوعبات النفايات، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار.
ودعا المعتصمون الجميع "للنزول الى الشارع والضغط من اجل ايجاد حلول للازمات المتلاحقة".
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