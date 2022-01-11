دريان التقى سفيرة فرنسا آن غريو

إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وجرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وتعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا.واستقبل مفتي الجمهورية وفدا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد ونائبه سعد الدين حميدي صقر وعضو المجلس محمد الجوزو وتم تداول شؤون الاقتصادية ومالية والأوضاع العامة.والتقى المفتي دريان رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت برئاسة المحامي صائب مطرجي الذي رأى أن "بيروت أصبحت مدينة منكوبة"، داعيا الى "إخراجها من قعر جهنم، وإنقاذها من الخراب". وقال: "بيروت اليوم تحترق وتغرق بالفوضى والظلام والنفايات، وتحول أزقتها مع غروب الشمس إلى مدينة تنتشر فيها الجريمة المنظمة وتفشي ظاهرة التسول من الأغراب والطارئين، وبات أهلها أسرى سجون منازلهم جراء الفقر والعوز والخوف على أمنهم من اللصوص وقطاع الطرق".أضاف: "اطالب البيارتة بالصمود والصبر وبوحدة الصف والكلمة، بعدما خدعهم الجميع واستغلهم القريب قبل البعيد، وأمام الاستحقاقات المقبلة ولا سيما الانتخابات النيابية على أهل بيروت توحيد الرؤى والموقف لاختيار من يمثل العاصمة خير تمثيل ويحرص على كرامة أهلها ومصالحهم ومستقبل أبنائهم، وأن يحسنوا الاختيار لتمثيلهم في الندوة البرلمانية، فيكفي البيارتة ما أصابهم من ذل وإهمال وتقصير وتفريط بكل حقوقهم".