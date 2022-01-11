رسالة فرنسيّة لعون... غريو: نُشدّد على ضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد

نقلت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريّو لرئيس الجمهورية ميشال عون، رسالة دعم من بلادها الى لبنان واللبنانيين. وشددت غريو على ضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد وعلى تقدم المفاوضات المالية والتحضيرات للانتخابات، كذلك رحّبت بالدعوة الى الحوار التي وجهها رئيس الجمهورية.