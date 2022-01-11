لبنان

اجتماع لنقباء المهن الحرة في دار نقابة المحامين في بيروت

Lebanon 24
11-01-2022 | 07:01
A-
A+
Doc-P-906020-637775068977692406.jpg
Doc-P-906020-637775068977692406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد نقباء المهن الحرة إجتماعاً في دار نقابة المحامين في بيروت حضره إلى جانب نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار كل من نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين ونقيب المهندسين في الشمال بهاء حرب ونقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر ونقيبة الممرضات والممرضين ريما قازان ونقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان سركيس فدعوس، نقيب المعالجين الفيزيائيين إيلي قويق نقابة المحامين في الشمال ممثلة بمفوض قصر العدل مروان ضاهر، نقابة اطباء الشمال ممثلة بأمين السرّ جان موسى، نقابة محرري الصحافة ممثلة بأمين الصندوق علي يوسف ورئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت كريم ضاهر.
تناول المجتمعون المستجدات بما يتعلق بحقوق المودعين ومحاولة السلطة تحميل المودع العبء الأكبر من الخسائر.
وفي ختام الإجتماع ألقى نقيب المحامين في بيروت باسم المجتمون بياناً بضرورة إشراك ممثلين عن نقابات المهن الحرة وممثل عن المجتمع المدني ضمن الفريق المعارض مع صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول والمعالجات لحل الأزمة المالية وحماية حقوق المودعين.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:33 | 2022-01-11
10:21 | 2022-01-11
10:10 | 2022-01-11
10:09 | 2022-01-11
09:58 | 2022-01-11
09:52 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website