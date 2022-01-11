اجتماع لنقباء المهن الحرة في دار نقابة المحامين في بيروت

عقد نقباء المهن الحرة إجتماعاً في دار نقابة المحامين في بيروت حضره إلى جانب نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار كل من نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين ونقيب المهندسين في الشمال بهاء حرب ونقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر ونقيبة الممرضات والممرضين ريما قازان ونقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان سركيس فدعوس، نقيب المعالجين الفيزيائيين إيلي قويق نقابة المحامين في الشمال ممثلة بمفوض قصر العدل مروان ضاهر، نقابة اطباء الشمال ممثلة بأمين السرّ جان موسى، نقابة محرري الصحافة ممثلة بأمين الصندوق علي يوسف ورئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت كريم ضاهر.تناول المجتمعون المستجدات بما يتعلق بحقوق المودعين ومحاولة السلطة تحميل المودع العبء الأكبر من الخسائر.وفي ختام الإجتماع ألقى نقيب المحامين في بيروت باسم المجتمون بياناً بضرورة إشراك ممثلين عن نقابات المهن الحرة وممثل عن المجتمع المدني ضمن الفريق المعارض مع صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول والمعالجات لحل الأزمة المالية وحماية حقوق المودعين.