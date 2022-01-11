لبنان

موظفو الصيانة في مجمع "اللبنانية" يعلنون تأجيل إضرابهم

Lebanon 24
11-01-2022 | 07:17
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أرجأ موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية - الحدث، اضرابهم الذي كان مقررا صباح غد الاربعاء الى موعد يحدد لاحقاً، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
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لبنان

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