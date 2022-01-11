موظفو الصيانة في مجمع "اللبنانية" يعلنون تأجيل إضرابهم

أرجأ موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية - الحدث، اضرابهم الذي كان مقررا صباح غد الاربعاء الى موعد يحدد لاحقاً، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".