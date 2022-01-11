لبنان

رابطة النواب السابقين: الدعوة الى الحوار متأخرة جداً

Lebanon 24
11-01-2022 | 05:49
A-
A+
Doc-P-906024-637775079345086297.png
Doc-P-906024-637775079345086297.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت الهيئة الادارية لرابطة النواب السابقين اجتماعاً، في حضور رئيسها النائب السابق طلال المرعبي والاعضاء، تدارست خلاله الاوضاع العامة في البلاد. 

وأعلنت الرابطة في بيان اثر الاجتماع تأييدها "لكل حوار يمكن أن ينقذ لبنان من انهياره"، لكنها اعتبرت أن" الدعوة الأخيرة إلى الحوار جاءت متأخرة جداً"، وقالت: "نحن نتساءل من يتحاور مع من؟".
 
وأبدى المجتمعون "أسفهم وامتعاضهم من طريقة معالجة الاوضاع العامة في البلاد والتي أوصلتنا الى الحالة المأسوية التي يعيشها الشعب اللبناني حتى بات المواطن لا يعلم ماذا سيحل به غدا".
 
واعتبرت الرابطة أن "المسؤولين يعيشون في عالم آخر وكأن ما يحصل لا يعنيهم، فالدولار أصبح يقفز كل يوم قفزات جنونية والاسعار ترتفع ما انهك الناس وسلبهم ما تبقى من أموالهم دون حسيب أو رقيب".
 
وأشارت الى "ان الشلل الحكومي هو جريمة موصوفة لأن لذلك انعكاسا سلبيا جدا على كل الامور"، وأضافت: "كنا ننتظر أن تصل هذه الحكومة الى حلول جذرية مع نهاية العام الفائت خصوصا مع صندوق النقد الدولي والاصلاحات المطلوبة، فإذا بنا نرى إستخفافا بعقول الناس وقرارات تعطيل تكشف المستور وتزيد الإنهيار وهم يشغلون الناس بالانتخابات والتحضيرات وهو إستحقاق طبيعي".
 
وتابع بيان الرابطة: "السؤال الاساسي: هل يستطيع لبنان أن يصمد حتى حلول موعد الانتخابات؟ ان الانهيار المتسارع في الفترة الاخيرة يظهر تفكك المؤسسات وعدم أهلية بعض وزراء الخدماتية لممارسة أعمالهم في ظروف صعبة لأن الذهنية التي يعملون من خلالها لا تستطيع أن تنقذ وطن يغرق في الازمات والانهيارات بكل قطاعاته و خاصة الكهرباء".
 
وشددت الرابطة على "ضرورة نبذ الخطاب الطائفي أو المذهبي والمناطقي والابتعاد عن الكيديات والنكايات التي أنهكت البلاد والعباد ولا تؤدي الا الى مزيد من الانهيار والتفكك، وحبذا لو يعود الجميع الى الخطاب الوطني الصحيح الذي يخدم مصلحة لبنان وليس مصلحة أفراد أو أحزاب".
 
وختم البيان: "المطلوب صحوة جماعية بعيدا من الحسابات الاقليمية تعيد الامور الى مسارها الصحيح والطبيعي ونستطيع من خلالها استعادة القرار اللبناني، وهنا نقول للجميع ارفعوا أيديكم عن لبنان ومن يحبه يعمل لإنقاذه وتسوية أوضاعه والحد من جوع الناس وعوزهم بعيدا من الحسابات السياسية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:33 | 2022-01-11
10:21 | 2022-01-11
10:10 | 2022-01-11
10:09 | 2022-01-11
09:58 | 2022-01-11
09:52 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website