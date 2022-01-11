تسعيرة جديدة لربطة الخبز ستصدر اليوم

أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"الجديد" أن "لا ازمة خبز، ولا أزمة طحين"، وأشار إلى أنّ "اليوم ستصدر تسعيرة عادلة عن وزارة الاقتصاد لربطة الخبز تراعي فروقات الدولار".