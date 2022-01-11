لبنان

تسعيرة جديدة لربطة الخبز ستصدر اليوم

Lebanon 24
11-01-2022 | 07:21
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أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"الجديد" أن "لا ازمة خبز، ولا أزمة طحين"، وأشار إلى أنّ "اليوم ستصدر تسعيرة عادلة عن وزارة الاقتصاد لربطة الخبز تراعي فروقات الدولار".
 
 
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لبنان

إقتصاد

أمين سلام

الخبز

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