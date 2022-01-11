18
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تسعيرة جديدة لربطة الخبز ستصدر اليوم
Lebanon 24
11-01-2022
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"الجديد" أن "لا ازمة خبز، ولا أزمة طحين"، وأشار إلى أنّ "اليوم ستصدر تسعيرة عادلة عن وزارة الاقتصاد لربطة الخبز تراعي فروقات الدولار".
مواضيع ذات صلة
بعد تخطي الدولار الـ32 الف ليرة... هذا ما قاله نقيب أصحاب الافران عن سعر ربطة الخبز
Lebanon 24
بعد تخطي الدولار الـ32 الف ليرة... هذا ما قاله نقيب أصحاب الافران عن سعر ربطة الخبز
11/01/2022 17:40:28
11/01/2022 17:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيع الخبز "بالرغيف"! (صورة)
Lebanon 24
بيع الخبز "بالرغيف"! (صورة)
11/01/2022 17:40:28
11/01/2022 17:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات بشأن الخبز وتوزيعه.. هل سيرتفع سعر الرّبطة غداً؟
Lebanon 24
آخر المعطيات بشأن الخبز وتوزيعه.. هل سيرتفع سعر الرّبطة غداً؟
11/01/2022 17:40:28
11/01/2022 17:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نحن أمام ارتفاع جديد لسعر ربطة الخبز؟ هذا ما تم كشفه
Lebanon 24
هل نحن أمام ارتفاع جديد لسعر ربطة الخبز؟ هذا ما تم كشفه
11/01/2022 17:40:28
11/01/2022 17:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
أمين سلام
الخبز
تابع
الأكثر قراءة
تفاصيل عن اختطاف رجل أعمال في بيروت تُكشف لأول مرة.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
تفاصيل عن اختطاف رجل أعمال في بيروت تُكشف لأول مرة.. هذا ما حصل معه
11:53 | 2022-01-10
10/01/2022 11:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين سيصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين سيصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع
12:46 | 2022-01-10
10/01/2022 12:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
14:45 | 2022-01-10
10/01/2022 02:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بشأن تعرفة الاتصالات في لبنان.. إليكم الرقم الذي قد يتم اعتماده!
Lebanon 24
مفاجأة بشأن تعرفة الاتصالات في لبنان.. إليكم الرقم الذي قد يتم اعتماده!
11:34 | 2022-01-10
10/01/2022 11:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
01:00 | 2022-01-11
11/01/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:33 | 2022-01-11
سلام استقبل سفير رومانيا في لبنان
10:21 | 2022-01-11
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين زار وزير المالية وسلمه لائحة مطالب
10:10 | 2022-01-11
في صور... حريق في شقة سكنية
10:09 | 2022-01-11
بلدية لبعا استنفرت فرق شرطتها للوقاية من تفشي كورونا
09:58 | 2022-01-11
تمديد مدة تقديم العروض في المناقصة العامة العالمية لإدارة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت
09:52 | 2022-01-11
وزير البيئة: إطلاق الخطة الوطنية المتكاملة في ملف النفايات قريبا
فيديو
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
11/01/2022 17:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
11/01/2022 17:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
11/01/2022 17:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact