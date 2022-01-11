في الضنية... اشكال مسلح بين عائلتين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين عائلتين في بلدة عزقي في الضنية، تطور إلى اطلاق نار نتج عنه إصابة أحد الاشخاص ببقدميه ما استدعى نقله الى احد مستشفيات المنطقة.وعلى الفورحضر الجيش إلى المكان وفتح تحقيقا بالحادثة تمهيدا لتوقيف مطلقي النار.