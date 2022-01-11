حريق نفايات ومنزل على طريق المطار (صور)

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٣٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠١/١١ حريقاً شبّ في اكوام من النفايات ومنزل جاهز للسكن على طريق المطار - ضاحية بيروت الجنوبية.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.