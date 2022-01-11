لبنان

حريق نفايات ومنزل على طريق المطار (صور)

Lebanon 24
11-01-2022 | 07:47
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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٣٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠١/١١ حريقاً شبّ في اكوام من النفايات ومنزل جاهز للسكن على طريق المطار - ضاحية بيروت الجنوبية.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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حريق

طريق المطار

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