من حراك المتعاقدين.. رسالة إلى رئيس الجمهوريّة

دعا منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، في بيان، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى "التدخل الفوري اليوم للجم الارتفاع الخطير لسعر صرف الدولار والبدء السريع بالعمل على أخذ كل الإجراءات لإعادة الليرة إلى وضع يستطيع معه هذا الشعب العيش أو الاستمرار بالعيش".

ودعا الحراك المسؤولين إلى عقد جلسة سريعة لمجلس الوزراء لإنقاذ شعب لبنان، وتوقيع كل المراسيم التي تخص المتعاقدين والملاك والناس أجمع.