لبنان

المرتضى ترأس اجتماعا للجنة الإستشارية المكلفة دراسة طلبات إعادة النظر في هدم وترميم أبنية تراثية

Lebanon 24
11-01-2022 | 07:59
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ترأس وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى إجتماعا في مكتبه في قصر الأونيسكو، للجنة الإستشارية المكلفة دراسة طلبات إعادة النظر في هدم وترميم أبنية تراثية، والتي تضم كل من المهندسين الدكتور انطوان فشفش، نبيل عيتاني، جورج عربيد، منى حلاق، الدكتور محمد حبيب صادق، الدكتور ياسمين معكرون، الدكتور روبير صليبا، وائل عساف و عثمان الزهر .
وتم البحث  في وجوب العمل إنطلاقا من منهجية علمية ومعايير تؤمن التوازن بين حماية الملكية الفردية كحق مصان في الدستور، وحفظ المصلحة العامة التي توجب حماية الموروث العمراني اللبناني التاريخي والأثري، فضلا عن البت بطلبات واعادة النظر العالقة بالسرعة الممكنة.

وفي هذا السياق، جرى التوافق بين الوزير المرتضى وأعضاء اللجنة على تزويده بتصورات واقتراحات تهدف إلى حفظ ذلك الموروث واستثماره سياحيا واقتصاديا، فضلا عن استصدار تشريعات جديدة تواكب متطلبات وتحديات الواقع الراهن للتراث العمراني.
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