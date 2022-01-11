جمعية في لبنان تنقذ 105.000 شجرة.. كيف حصل ذلك؟

أعلنت "جمعية الأرض - لبنان" في بيان انها "تقوم منذ العام 2008 بتنفيذ مشروع جمع النفايات الورقية بهدف تدويرها، إنسجاما مع رؤية الجمعية، الهادفة إلى نشر الوعي البيئي منذ إنطلاق حملة التوعية على الفرز من المصدر في عام 1995".

وأضافت: "في هذا السياق، استفاد من خدمة النقل المجانية التي توفرها الجمعية حوالي 2000 مؤسسة موزعة بين مدارس وجامعات ومصارف وشركات وسفارات ومستشفيات وفنادق ومؤسسات إعلامية ووكالات دولية ووزارات وجمعيات، حيث تم بين عامي 2008 و2021 نقل 6200 طن من النفايات الورقية إلى معامل التدوير المحلية، وبالتالي تكون جمعية الأرض – لبنان، قد تمكنت من إنقاذ 105.000 شجرة كانت ستقطع لإنتاج الورق، وتجنب 14.000 م3 مساحة طمر وتوفير إستهلاك 24.500.000 كيلواط ساعة طاقة كهربائية وتخفيف 5.500 طن إنبعاثات كربونية".

وتابع بيان الجمعية: "يعتبر هذا المشروع نموذجيا بكل المعايير حيث أسهم بشكل مؤثر في تغيير أنماط السلوك البيئي لدى اللبنانيين وتحفيزهم على فرز النفايات في بيوتهم وأماكن عملهم. وقد تمكنت الجمعية على مد 14 عاما من العمل اليومي الدؤوب من توفير إستمرارية المشروع وتمويله ذاتيا عبر عائدات بيع الورق إلى معامل التدوير".



وشكرت الجمعية، كل من ساهم في إنجاح مشروع فرز النفايات الورقية، لا سيما منظمة اليونيسف التي قدمت عام 2008 شاحنة نقل ساعدت الجمعية في إنجاز المشروع وإستمراريته".