لبنان

جمعية في لبنان تنقذ 105.000 شجرة.. كيف حصل ذلك؟

Lebanon 24
11-01-2022 | 08:01
A-
A+
Doc-P-906044-637775102136429380.jpg
Doc-P-906044-637775102136429380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "جمعية الأرض - لبنان" في بيان انها "تقوم منذ العام  2008 بتنفيذ مشروع جمع النفايات الورقية بهدف تدويرها، إنسجاما مع رؤية الجمعية، الهادفة إلى نشر الوعي البيئي منذ إنطلاق حملة التوعية على الفرز من المصدر في عام 1995".
 
وأضافت: "في هذا السياق، استفاد من خدمة النقل المجانية التي توفرها الجمعية حوالي 2000 مؤسسة موزعة بين مدارس وجامعات ومصارف وشركات وسفارات ومستشفيات وفنادق ومؤسسات إعلامية ووكالات دولية ووزارات وجمعيات، حيث تم بين عامي 2008 و2021 نقل 6200 طن من النفايات الورقية إلى معامل التدوير المحلية، وبالتالي تكون جمعية الأرض – لبنان، قد تمكنت من إنقاذ 105.000 شجرة كانت ستقطع لإنتاج الورق، وتجنب 14.000 م3 مساحة طمر وتوفير إستهلاك 24.500.000 كيلواط ساعة طاقة كهربائية وتخفيف 5.500 طن إنبعاثات كربونية".
 
وتابع بيان الجمعية: "يعتبر هذا المشروع نموذجيا بكل المعايير حيث أسهم بشكل مؤثر في تغيير أنماط السلوك البيئي لدى اللبنانيين وتحفيزهم على فرز النفايات في بيوتهم وأماكن عملهم. وقد تمكنت الجمعية على مد 14 عاما من العمل اليومي الدؤوب من توفير إستمرارية المشروع وتمويله ذاتيا عبر عائدات بيع الورق إلى معامل التدوير".
 
وشكرت الجمعية، كل من ساهم في إنجاح مشروع فرز النفايات الورقية، لا سيما منظمة اليونيسف التي قدمت عام 2008 شاحنة نقل ساعدت الجمعية في إنجاز المشروع وإستمراريته".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:33 | 2022-01-11
10:21 | 2022-01-11
10:10 | 2022-01-11
10:09 | 2022-01-11
09:58 | 2022-01-11
09:52 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website