لبنان

سيارة تقتحم صفوف المحتجين... اليكم ما حصل (صورة)

Lebanon 24
11-01-2022 | 08:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام سيارة باقتحام صفوف المحتجين على جسر جب جنين ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى.
 
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