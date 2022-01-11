رئيس المجلس الماروني عرض مع الحجار شؤون مركز إنماء بيروت للرعاية ومستوصف مار يوحنا

زار رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى يرافقه أمين المال أنطوان رميا، وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هيكتور الحجار، في مكتبه في الوزارة. وجرى "البحث في شؤون مركز إنماء بيروت للرعاية الأولية ومستوصف مار يوحنا التابعين للمجلس الماروني"، كما افاد بيان للمجلس الماروني.وأضاف البيان: "كانت الزيارة مناسبة لإطلاع معاليه على النشاطات والخدمات الصحية التي يقدمها المركز، وعلى حجمها الذي فاق التوقعات في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يعانيها البلد، ونثني على الإهتمام والجهود التي تبذلها الوزارة لدعم المراكز الصحية في هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها، بهدف الصمود والتخفيف عن كاهل المواطنين".وشكر المهندس متى الوزير الحجار على "متابعته الحثيثة لتسهيل أمور هذا القطاع الحساس"، مؤكدا "التعاون المستمر على أمل الوصول إلى شاطئ الأمان الإجتماعي والصحي على مستوى الوطن".