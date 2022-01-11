شهيب: الى المتحمسين للحوار... يطعمكن الحج والناس راجعة

غرد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب عبر حسابه على "تويتر":

"أولوية الناس مواجهة الإنهيار بفك أسر الحكومة أولاً لإطلاق عملها وممارسة دورها في وقف مسار الإنحدار وتأمين مستلزمات صمود المواطنين. وإلى دعاة الحوار من أجل غاية في نفس يعقوب والى المتحمسين للحوار من أجل الحوار نقول..تأخرتم. يطعمكن الحج والناس راجعة".