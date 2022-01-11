تصريح لافت من نائبة في كتلة "المستقبل" عن قرار الحريري بالترشح... هذا ما قالته

أعلنت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش لـ"الجديد"، أنّ "الرئيس سعد الحريري يفكّر جدّيًا بالعزوف عن الترشح شخصياً للانتخابات النيابية المقبلة، ولكنه لم يحسم أمره، وهو قريبًا سيكون في لبنان ليصارح الجميع".