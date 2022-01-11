لبنان

"الثوار" يغلقون احد المصارف (صورة)

Lebanon 24
11-01-2022 | 08:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من الثوار باقفال "البنك اللبناني الفرنسي" في شارع المالية في طرابلس. كما قاموا بطرد اللاجئين السوريين المتجمعين امام مكنات الصراف الآلي.
 
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طرابلس

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