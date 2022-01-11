"الثوار" يغلقون احد المصارف (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من الثوار باقفال "البنك اللبناني الفرنسي" في شارع المالية في طرابلس. كما قاموا بطرد اللاجئين السوريين المتجمعين امام مكنات الصراف الآلي.