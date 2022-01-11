دهم منازل مطلوبين في عكار... وضبط أسلحة وذخائر حربية!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 11 / 1 / 2022، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش منازل عدد من المطلوبين في منطقتي البحصة والعمارة ـــ عكار، وأوقفت كلاً من (أ.م)، (ع.ع) و(و.أ) لارتكابهم جرائم إطلاق نار، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.