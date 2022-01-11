جميل السيّد لجعجع: "بتِتذكّر مين إنتخب عون وإحتفل بمعراب؟"

غرّد النائب جميل السيّد، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"جعجع:«يجب أن نفوز بأكثرية نيابية تخرجنا من جهنم المنظومة الحاكمة من التيار الوطني وحزب الله وغيره،وإذا فزنا سيتحسن فوراً سعر الليرة»!سؤالين:١-بالنسبة لجهنّمبتِتذكّر مين إنتخب عون وإحتفل بمعراب وشارك بكلّ الحكومات من ٢٠٠٥ ل ٢٠١٩؟!٢-بالنسبة ل$مش أربحلك تنزّلو قبل الإنتخابات؟"