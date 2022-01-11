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لبنان
273 مستوعبا لتجميع مواد صلبة قابلة للتدوير من برنامج CSP لـ18 قرية في الكورة
Lebanon 24
11-01-2022
|
09:36
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قدم برنامج دعم المجتمع المحلي "CSP"، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"، لـ 18 قرية في قضاء الكورة، 273 مستوعبا لتجميع المواد الصلبة القابلة لإعادة التدوير، في إطار استدامة "مشروع ادارة النفايات الصلبة"، كما قدم المعدات والمساعدة الفنية لمعمل الفرز في بلدة بشمزين، لتصميم وتنفيذ نظام مستدام لاستعادة المواد القابلة للتدوير لإعادة تدويرها وإدارتها.
واطلق برنامج "CSP" بالشراكة مع جمعية الارض - لبنان "TERRE Liban"، حملة التوعية على "أهمية فرز النفايات من المصدر وفوائدها على الفرد والمجتمع والبيئة"، بالتعاون مع بلديات وأهالي 13 بلدة من قضاء الكورة.
وبحسب بيان "تأتي هذه الحملة كجزء من النشاطات التي يقوم بها اهالي الكورة الذين تدربوا على حملات التوعية وإدارة النفايات والفرز من المصدر مع البرنامج، حيث يقوم 122 متطوعا من هذه البلدات بتوزيع 3019 مستوعبا لفرز النفايات الصلبة على الوحدات السكنية والتجارية، وتقديم شرح مفصل عن طريقة استخدامها لجعل هذا السلوك اسلوب حياتنا اليومية".
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