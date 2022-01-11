لبنان

273 مستوعبا لتجميع مواد صلبة قابلة للتدوير من برنامج CSP لـ18 قرية في الكورة

Lebanon 24
11-01-2022 | 09:36
A-
A+
Doc-P-906067-637775160206216196.jpg
Doc-P-906067-637775160206216196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم برنامج دعم المجتمع المحلي "CSP"، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"، لـ 18 قرية في قضاء الكورة، 273 مستوعبا لتجميع المواد الصلبة القابلة لإعادة التدوير، في إطار استدامة "مشروع ادارة النفايات الصلبة"، كما قدم المعدات والمساعدة الفنية لمعمل الفرز في بلدة بشمزين، لتصميم وتنفيذ نظام مستدام لاستعادة المواد القابلة للتدوير لإعادة تدويرها وإدارتها.
 
واطلق برنامج "CSP" بالشراكة مع جمعية الارض - لبنان "TERRE Liban"، حملة التوعية على "أهمية فرز النفايات من المصدر وفوائدها على الفرد والمجتمع والبيئة"، بالتعاون مع بلديات وأهالي 13 بلدة من قضاء الكورة.
 
وبحسب بيان "تأتي هذه الحملة كجزء من النشاطات التي يقوم بها اهالي الكورة الذين تدربوا على حملات التوعية وإدارة النفايات والفرز من المصدر مع البرنامج، حيث يقوم 122 متطوعا من هذه البلدات بتوزيع 3019 مستوعبا لفرز النفايات الصلبة على الوحدات السكنية والتجارية، وتقديم شرح مفصل عن طريقة استخدامها لجعل هذا السلوك اسلوب حياتنا اليومية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2022-01-11
12:18 | 2022-01-11
11:46 | 2022-01-11
11:35 | 2022-01-11
11:10 | 2022-01-11
12:53 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website