لبنان

نشّال أجهزة خلوية ومطلوب للقضاء بجرم سرقة أوقفته مفرزة استقصاء شرطة بيروت

Lebanon 24
11-01-2022 | 09:46
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 1-1-2022، ونتيجةً للرصد والتعقّب، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، في محلّة رأس النّبع، المدعو:

أ. ف. (مواليد عام 1984، لبناني)
على متن درّاجة آلية لون أسود مسروقة، للاشتباه بقيامه بعمليات نشل وسرقات متعدّدة، مرتدياً سترة سوداء، ومعتمراً قبعة على رأسه، وذلك بقصد إخفاء ملامحه.

وقد تبين أنّه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة، ضُبط في داخل الدراجة /3/ أجهزة خلوية مسروقة.

بالتحقيق معه، من قبل عناصر فصيلة طريق الشام، اعترف بارتكابه عمليّتي نشل هاتفَين خلويَين في محلتي السوديكو وبدارو، وعملية سرقة دراجة آلية في رأس بيروت، ومحاولة سرقة في بشارة الخوري.

أودع الموقوف مع المضبوطات مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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