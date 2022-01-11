لبنان

تمديد مدة تقديم العروض في المناقصة العامة العالمية لإدارة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت

Lebanon 24
11-01-2022 | 09:58
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وزع المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة الدكتور علي حميه بيانا جاء فيه: "عند انتهاء المهلة المحددة في الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 لتقديم العروض في المناقصة العامة العالمية لإدارة محطةالمستوعبات في مرفأ بيروت وتشغيلها وصيانتها، تبين ان هناك عرضين فقط تم التقدم بهما، وان الاصول القانونية المرعية، لا سيما تلك المنصوص عليها في النظام المالي الذي تعتمده ادارة مرفأ بيروت واستثماره الصادر بموجب قرار لجنة الإدارة رقم 109/1998 المصدق بموجب قرار وزير النقل رقم 721 تاريخ 25/8/1998 تقضي بتوافر 3 عروض.
 
وبالتالي، فان وجود عرضين اثنين لا يمكن معه السير بالمناقصة، لذلك، ووفقا للنظام المالي للجنة إدارة مرفأ بيروت واستثماره، تقرر تمديد مدة تقديم العروض في المناقصة العامة العالمية لإدارة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت وتشغيلها وصيانتها لغاية الساعة الثانية عشرة ظهر الاثنين 31 كانون الثاني 2022".

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