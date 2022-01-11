بلدية لبعا استنفرت فرق شرطتها للوقاية من تفشي كورونا

سيرت شرطة بلدية لبعا شرق مدينة صيدا، بتوجيهات من رئيسها فادي رومانوس، دوريات راجلة في احياء وشوارع البلدة للتحقق من التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في ظل التفشي المتزايد للاصابات في المناطق اللبنانية كافة.كما نظمت حملة تعقيم لكافة مرافق البلدة، حرصا على الصحة العامة وحفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.وشملت إجراءات البلدية الوقائية تعقيم المدارس ضمن نطاقها وتوزيع كمامات على طلابها، هذا إضافة الى متابعة كل المستجدات التي تتعلق بالمرضى والاصابات اذا ما وجدت.