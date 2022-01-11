لبنان

في صور... حريق في شقة سكنية

Lebanon 24
11-01-2022 | 10:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل شقة سكنية تقع في الطابق السادس بالقرب من شارع "أبو ديب" في مدينة صور.
 
 وتوجهت فرق الإطفاء الى المكان لمحاولة تطويق الحريق. 
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