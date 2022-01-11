في صور... حريق في شقة سكنية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل شقة سكنية تقع في الطابق السادس بالقرب من شارع "أبو ديب" في مدينة صور.

وتوجهت فرق الإطفاء الى المكان لمحاولة تطويق الحريق.