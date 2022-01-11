سلام استقبل سفير رومانيا في لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير رومانيا في لبنان رادو كاتالان مارداري، حيث تم التأكيد على نية والتزام رومانيا بمساعدة لبنان. وجرى التشديد على أهمية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال العمل على إعادة تفعيل مجلس الاعمال المشترك اللبناني- الروماني