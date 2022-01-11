شيخ العقل التقى أبو فاعور ووفودا والمجلس المذهبي رحب بأي دعوة إلى الحوار

ترأس شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس المذهبي في دار الطائفة - بيروت تم خلاله البحث في المستجدات العامة، إضافة إلى مواضيع المجلس ولجانه.وبعد الاجتماع، صدر بيان تلاه أمين السر المحامي نزار البراضعي دعا "المعنيين إلى التفاهم على عودة مجلس الوزراء في أسرع وقت للانعقاد واتخاذ القرارات المطلوبة والمنتظرة في شأن الهموم المعيشية والحياتية الضاغطة، وإلى بت ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لما يشكله من باب وحيد متاح لوقف الانهيار المستمر، خصوصا أن سعر صرف الدولار بات يتخطى المعقول ويلغي أي إمكانية لصمود الناس".وإذ جدد المجلس تأكيده أن "أي دعوة إلى الحوار هي أمر إيجابي مرحب به على الدوام"، أكد أن "لشؤون الناس وقضاياهم الأولوية التي تسبق أي نقاش نظري في مستقبل النظام والعقد الاجتماعي وشكل الحكم، على أهميته"، مشددا على أن "المسؤولية تقتضي العمل الجاد لأجل القضايا الطارئة المتمثلة بتأمين لقمة عيش اللبنانيين وصحتهم ودوائهم وتعليم أبنائهم وقدرتهم على تحمل أعباء المعيشة والكهرباء واستجرار الغاز والبطاقة التمويلية ولجم ما يسمى بالسوق السوداء، وكل ذلك يستدعي في الدرجة الأولى والوحيدة اجتماع الحكومة وتضامنها".وعرض "التحديات الجسيمة التي تواجه صحة اللبنانيين لناحية انتشار الوباء من جديد وتداعيات ذلك على مختلف القطاعات ونزف القطاع الطبي والاستشفائي وهجرة العاملين فيه"، داعيا إلى "ورشة عمل وطنية سريعة يشترك فيها المقيمون والمغتربون لدعم هذا القطاع ضمانا لصحة الناس".وحيا "كل المبادرات الفردية والعامة التي ساهمت في تخفيف وطأة الأزمة"، متوجها إلى "المغتربين عموما، وأبناء طائفة الموحدين الدروز خصوصا، الذين أثبتوا في هذه المرحلة الصعبة أنهم السند الدائم للمساعدة".ودان "الاعتداءات المتكررة من العدو الإسرائيلي على الإخوة الفلسطينيين"، داعيا "كل أطياف الشعب الفلسطيني إلى وحدة فاعلة متماسكة بوجه الاعتداء الإسرائيلي لأنها الطريق الأقصر إلى تحقيق انتصار القضية".استقبالاتوكان شيخ العقل استقبل في دار الطائفة عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، وتم البحث في عدد من المواضيع الخاصة بنشاط المجلس والقضايا العامة.كما استقبل وفدا من "تجمع الهيئات الإسلامية" ومجلس عمدة بيروت عرض له قضايا متصلة بحاجات العاصمة بيروت.وكذلك، استقبل وفداً من عائلة غنام من بلدة كفرحيم ضم مشايخ وعائلة الراحل يوسف ذيب غنام لشكره على مواساته بوفاة والدهم، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنام.وعرض شيخ العقل مع قاضي المذهب الدرزي الشيخ فؤاد يونس مسائل متصلة بالقضاء المذهبي.واستقبل في وقت سابق رئيس اللجنة الثقافية في المحلس المذهبي الشيخ عماد فرج للتشاور بالشأن الثقافي وكيفية تفعيله ومتابعته.ومساء، عزى رئيس قلم تحقيق جبل لبنان في وزارة العدل الدكتور نزار نجد وعائلة نجد بوفاة والده الشيخ فريد نجيب نجد في بلدة العبادية.