محتجون قطعوا المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح

أقدم عدد من الأشخاص مساء اليوم، على قطع المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح عند مفرق جسر يسوع الملك، بالإطارات المشتعلة، إحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات وتردي الوضع المعيشي للمواطنين، ما تسبب بزحمة سير خانقة.