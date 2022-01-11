لبنان

محتجون قطعوا المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح

Lebanon 24
11-01-2022 | 10:49
A-
A+
Doc-P-906089-637775203901246764.jpg
Doc-P-906089-637775203901246764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم عدد من الأشخاص مساء اليوم، على قطع المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح عند مفرق جسر يسوع الملك، بالإطارات المشتعلة، إحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات وتردي الوضع المعيشي للمواطنين، ما تسبب بزحمة سير خانقة. 
مواضيع ذات صلة
محتجون يقطعون أوتوستراد الميناء - بيروت بعد غاليري الفري
lebanon 24
11/01/2022 20:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع اوتوستراد الزوق
lebanon 24
11/01/2022 20:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون يقفلون مستديرة العبدة في عكار لبعض من الوقت
lebanon 24
11/01/2022 20:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون من عكار حاولوا إقتحام وزارة الطاقة في بيروت (فيديو)
lebanon 24
11/01/2022 20:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24

محتجون

الزوق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2022-01-11
12:18 | 2022-01-11
11:46 | 2022-01-11
11:35 | 2022-01-11
11:10 | 2022-01-11
12:53 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website