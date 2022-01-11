كم بلغ حجم التداول على "صيرفة"؟

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم 17 مليونا و500 ألف دولار أميركي بمعدل 25000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".