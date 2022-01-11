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لبنان
13 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)
Lebanon 24
11-01-2022
|
11:06
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6665 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 787498.
كما وسجل لبنان 13 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9311.
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