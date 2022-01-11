وزير الصحة يتسلم من سفيرة الدانمارك 429 جرعة من لقاح مودرنا

يتسلّم وزير الصحة العامة فراس الأبيض، عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد الأربعاء، في مستشفى "رفيق الحريري الجامعي"، 429 ألف جرعة من لقاح مودرنا من سفيرة الدانمارك ميريتي جول ، المقدمة من بلادها لدعم حملة التلقيح ضد كورونا في لبنان.