13
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بيانٌ مهم من مصرف لبنان بشأن التعميم 161.. إليكم ما قرّره
Lebanon 24
11-01-2022
|
11:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر مصرف لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً جاء فيه:
"رأس دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي اجتماعاً ضم وزير المال الاستاذ يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة.
وبعد الاجتماع، اعلن حاكم المركزي واستناد الى التعميم 161، المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، الصادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان ما يأتي: اضافة الى المفاعيل الاساسية للتعميم 161 يحق للمصارف زيادةً عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية واصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصة صيرفة، أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد".
لبنان
إقتصاد
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج تعشق الانتقام وترد الصاع صاعين.. تجنبوها!
Lebanon 24
هذه الأبراج تعشق الانتقام وترد الصاع صاعين.. تجنبوها!
04:40 | 2022-01-11
11/01/2022 04:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات إيجابية بشأن سعر الدولار.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي
Lebanon 24
معطيات إيجابية بشأن سعر الدولار.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي
12:39 | 2022-01-11
11/01/2022 12:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
01:00 | 2022-01-11
11/01/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
11/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله
06:10 | 2022-01-11
11/01/2022 06:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:45 | 2022-01-11
ترقّب فوضى أمنية غداً مع إضراب النقل العام
17:38 | 2022-01-11
التحضيرات للانتخابات تسير بشكل طبيعي
17:22 | 2022-01-11
دعوة عون الى الحوار لم تلاق التأييد
17:15 | 2022-01-11
عون شرح أسباب حصره الحوار بعناوين معيّنة
17:09 | 2022-01-11
عون باشر أمس لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية
17:04 | 2022-01-11
مليار ليرة مقابل تعيين
فيديو
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
12/01/2022 01:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
12/01/2022 01:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
12/01/2022 01:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact