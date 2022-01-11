بيانٌ مهم من مصرف لبنان بشأن التعميم 161.. إليكم ما قرّره

أصدر مصرف لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً جاء فيه:

"رأس دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي اجتماعاً ضم وزير المال الاستاذ يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة.وبعد الاجتماع، اعلن حاكم المركزي واستناد الى التعميم 161، المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، الصادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان ما يأتي: اضافة الى المفاعيل الاساسية للتعميم 161 يحق للمصارف زيادةً عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية واصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصة صيرفة، أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد".