مولوي عرض مع فرونتسكا ومويرو استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية

التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو، بحضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، وتم البحث في استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية التي حددت في 15 أيار 2022.والتقى مولوي أيضاً، النائب أسعد درغام وبحث معه في شؤون إنمائية وخدماتية.كما استقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، يرافقه نقيب تجار الفاكهة والخضار في طرابلس عزام شعبو، وتم البحث في واقع سوق الخضار الجديد في طرابلس والقطاع الزراعي عموماً.