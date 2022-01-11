لبنان

مولوي عرض مع فرونتسكا ومويرو استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية

Lebanon 24
11-01-2022 | 11:55
A-
A+
Doc-P-906109-637775242627506918.png
Doc-P-906109-637775242627506918.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة  الإنمائي في لبنان سيلين مويرو، بحضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، وتم البحث في استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية التي حددت في 15 أيار 2022. 
 
والتقى مولوي أيضاً، النائب أسعد درغام وبحث معه في شؤون إنمائية وخدماتية. 
 
كما استقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، يرافقه نقيب تجار الفاكهة والخضار في طرابلس عزام شعبو، وتم البحث في واقع سوق الخضار الجديد في طرابلس والقطاع الزراعي عموماً. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2022-01-11
17:38 | 2022-01-11
17:22 | 2022-01-11
17:15 | 2022-01-11
17:09 | 2022-01-11
17:04 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website