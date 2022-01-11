لبنان

مولوي: لا نقبل بأن يكون لبنان معبراً لأي شر يصيب العرب

Lebanon 24
11-01-2022 | 12:34
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أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "القوانين اللبنانية تمنع تعكير العلاقات مع الدول الصديقة".
 
وفي حديث عبر قناة "الحدث"، أشار إلى أنه "سيتم إصدار التعليمات اللازمة لكل من سيكون بالندوة في ذكرى نمر النمر كما وسيطلب من الذين سيجتمعون غداً بعدم المساس بالسعودية". 
 
ولفت إلى أن "التعرض للدول العربية والخليجية ليس في برنامج الحكومة وما يشكل تعرضاً للثوابت العربية لا يمثل الحكومة". 
 
وتابع قائلاً: "لا يجب أن يكون لبنان منطلقا للإساءة لأي دولة عربية كما ولا نقبل بأن يكون لبنان معبرا لأي شر يصيب العرب". 
 
وأردف مولوي قائلاً: " لبنان يعيش أزمة اقتصادية كبيرة لكن تداعياتها على الأمن محدودة، القوات الأمنية تعاني وضع اقتصادي صعب". 
 
 

 

 
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