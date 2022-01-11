الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية بتواريخ: 31،26،24،19،17،12/1/2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 باجراء رماية جوية في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.كذلك ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 10/1/2022 ولغاية 21/1/2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب - غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة.وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1 /1 /2022 ولغاية 31 /1 /2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: العاقورة، أفقا، اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".