لبنان

ميقاتي يعزّي الصمد بوفاة والدته

Lebanon 24
11-01-2022 | 13:29
A-
A+
Doc-P-906143-637775299142637149.png
Doc-P-906143-637775299142637149.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استمرّ توافد المعزين بوالدة النائب جهاد الصمد وأرملة النائب الراحل مرشد الصمد، في قاعة مسجد بخعون الكبير في بلدة بخعون ـ الضنية، ومن المعزين: رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، النائب وليد البعريني ممثلا الرئيس سعد الحريري، النواب السابقون: محمد يحيى، نادر سكر، أسعد هرموش، أحمد فتفت، جمال اسماعيل، خالد ضاهر. 
 
كما حضر معزيا: الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، العقيد أيمن سنو مدير مديرية جهاز أمن الدولة في الشمال يرافقه رئيس مكتب الإستعلام والتحقيق العقيد فادي الرز ومدير مكتب طرابلس المقدم باسم طوط، مسؤول فرع مخابرات الجيش اللبناني في الشمال العميد نزيه بقاعي، مسؤول مخابرات الجيش في الضنية الرائد عماد زريقة، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس المجلس الثقافي في لبنان الشمالي صفوح منجد، رئيس دائرة الأمن العام في الضنية الرائد نور الدين نافع، رئيس رابطة مخاتير الضنية عمار صبرا، رئيس قلم نفوس بخعون إبراهيم حمد، عضو المجلس الإسلامي الشّرعي الأعلى أسامة طراد، ورؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات سياسية وحزبية ودينية وفاعليات ووفود شعبية.
 
وكان الصمد تلقى اتصالات معزية من وزراء ونواب حاليين وسابقين، ومن شخصيات سياسية وحزبية ودينية وفاعليات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2022-01-11
17:38 | 2022-01-11
17:22 | 2022-01-11
17:15 | 2022-01-11
17:09 | 2022-01-11
17:04 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website