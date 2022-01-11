ميقاتي يعزّي الصمد بوفاة والدته

استمرّ توافد المعزين بوالدة النائب جهاد الصمد وأرملة النائب الراحل مرشد الصمد، في قاعة مسجد بخعون الكبير في بلدة بخعون ـ الضنية، ومن المعزين: رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، النائب وليد البعريني ممثلا الرئيس سعد الحريري، النواب السابقون: محمد يحيى، نادر سكر، أسعد هرموش، أحمد فتفت، جمال اسماعيل، خالد ضاهر.كما حضر معزيا: الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، العقيد أيمن سنو مدير مديرية جهاز أمن الدولة في الشمال يرافقه رئيس مكتب الإستعلام والتحقيق العقيد فادي الرز ومدير مكتب طرابلس المقدم باسم طوط، مسؤول فرع مخابرات الجيش اللبناني في الشمال العميد نزيه بقاعي، مسؤول مخابرات الجيش في الضنية الرائد عماد زريقة، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس المجلس الثقافي في لبنان الشمالي صفوح منجد، رئيس دائرة الأمن العام في الضنية الرائد نور الدين نافع، رئيس رابطة مخاتير الضنية عمار صبرا، رئيس قلم نفوس بخعون إبراهيم حمد، عضو المجلس الإسلامي الشّرعي الأعلى أسامة طراد، ورؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات سياسية وحزبية ودينية وفاعليات ووفود شعبية.وكان الصمد تلقى اتصالات معزية من وزراء ونواب حاليين وسابقين، ومن شخصيات سياسية وحزبية ودينية وفاعليات.