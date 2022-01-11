لبنان

الدولار يضربُ ثمن سندويش "الشاورما".. كم بلغ سعره اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2022 | 13:47
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مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، بادر بعض المطاعم والمتاجر إلى إقفال أبوابه، مساء اليوم، وذلك تجنباً لأي خسائر إضافية نتيجة التقلبات بسعر الصّرف.

ومع تجاوز سعر الدولار الـ31 ألف ليرة، ارتفع سعر سندويش "الشاورما" إلى 100 ألف ليرة في بعض المتاجر، اليوم، في حين بيع سندويش الطاووق بـ90 ألف ليرة.

كذلك، وصل سعر علبة البطاطا الصغيرة إلى 40 ألف ليرة في العديد من المطاعم.

أما سعر قارورة المشروبات الغازية  الصغيرة، فارتفع إلى 12 ألف ليرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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