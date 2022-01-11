الدولار يضربُ ثمن سندويش "الشاورما".. كم بلغ سعره اليوم؟

مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، بادر بعض المطاعم والمتاجر إلى إقفال أبوابه، مساء اليوم، وذلك تجنباً لأي خسائر إضافية نتيجة التقلبات بسعر الصّرف.



ومع تجاوز سعر الدولار الـ31 ألف ليرة، ارتفع سعر سندويش "الشاورما" إلى 100 ألف ليرة في بعض المتاجر، اليوم، في حين بيع سندويش الطاووق بـ90 ألف ليرة.



كذلك، وصل سعر علبة البطاطا الصغيرة إلى 40 ألف ليرة في العديد من المطاعم.