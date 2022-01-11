وادي خالد تعاني من رداءة الاتصالات.. والأهالي يرفعون الصوت

يشكو أهالي منطقة وادي خالد عند الحدود اللبنانية - السورية منذ أكثر من شهر، من ضعف حاد في شبكتي "ألفا" و "تاتش" ما تسبب بإنقطاع الخدمات عن المُشتركين.

وطالب الأهالي المعنيين في المنطقة بمتابعة الموضوع و حلّ المشكلة باسرع وقتٍ ممكن.