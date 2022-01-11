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لبنان
حادثة تثير القلق في فاريا.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
11-01-2022
|
14:20
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حاول عدد من اللصوص، اليوم، سرقة كابل الكهرباء الممتد على جبل الصليب - مزار مار شربل في فاريا.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
، فقد تمّ احباط السرقة من قبل بعض الشبان المتواجدين في المحلة، في حين عمّت أوساط أهالي المنطقة حالة من القلق.
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