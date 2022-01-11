حادثة تثير القلق في فاريا.. ماذا حصل؟

حاول عدد من اللصوص، اليوم، سرقة كابل الكهرباء الممتد على جبل الصليب - مزار مار شربل في فاريا.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تمّ احباط السرقة من قبل بعض الشبان المتواجدين في المحلة، في حين عمّت أوساط أهالي المنطقة حالة من القلق.