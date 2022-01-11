لبنان

إشكالٌ عائلي في الضنية.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
11-01-2022 | 14:33
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شهدت بلدة عزقي - الضنية، اليوم، إشكالاً عائلياً تخلله إطلاق نار، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وأسفر الإشكال عن إصابة شخص بطلقات نارية في قدميه، وقد جرى نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
وعلى الأثر، حضر الجيش إلى المكان وعمل على ضبط الوضع وملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.
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