إشكالٌ عائلي في الضنية.. والجيش يتدخل

شهدت بلدة عزقي - الضنية، اليوم، إشكالاً عائلياً تخلله إطلاق نار، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأسفر الإشكال عن إصابة شخص بطلقات نارية في قدميه، وقد جرى نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.