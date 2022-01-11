لبنان

لقاء بين مولوي ورئيس بلدية طرابلس.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
11-01-2022 | 15:06
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عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه في الوزارة مع رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، "ايجاد الاليات القانونية التي تسهل عملية انتقال تجار الخضار والفواكه من السوق القديم في التبانة الى السوق الجديد، بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لتسريع وتسهيل عملية الانتقال".
 
وحضر الاجتماع إلى جانب يمق، المدير العام للمجالس المحلية والبلديات في لبنان فاتن ابو الحسن، نقيب الخضار والفواكه في طرابلس عزام شعبو، المقدم ايمن مشموشي والمحامي عمر عيش.
وشكر يمق لـ "الرئيس ميقاتي والوزير مولوي، اهتمامهما وحرصهما على تسريع عملية افتتاح سوق الخضار الجديد في طرابلس"، مؤكداً "حرصه وحرص أعضاء المجلس البلدي على اتمام عملية انتقال السوق في أسرع وقت ممكن بالطرق القانونية التي تحفظ حقوق التجار في سوق طرابلس".
 
 
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