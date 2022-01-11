لبنان

كتابٌ من لجنة المتعاقدين إلى بري وميقاتي: للنظر في موضوع رواتبنا

Lebanon 24
11-01-2022 | 12:39
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أرسلت لجنة المتعاقدين كتاباً الى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء والنواب، وجاء فيه: "المتعاقدون هم مع الدولة منذ اكثر من ربع قرن وما نزال في الخدمة الفعلية. على الرغم من الازمات التي يعاني منها البلد، ما نزال نقوم بمهامنا ولو بالحدود الدنيا، علما ان رواتبنا لم تعد تكفي الاحتياجات الضرورية.
 
وبعدما كنا نسمى بالطبقة الوسطى اصبحنا تحت خط الفقر، والاهم من كل ذلك علمنا باننا اصبحنا بلا رواتب بالنظر لعدم اجتماع مجلس الوزراء، لذلك نرفع الى مقامكم كتابنا هذا للنظر بهذا الموضوع لاهميته لانه يطال شريحة واسعة من الموظفين".
 
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