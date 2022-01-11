منصة جديدة للمحروقات قريباً.. هل ستتغير الأسعار يومياً؟

كشفت مصادر المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24" أنه "جرى الحديث عن إمكانية إصدار جدول جديد للمحروقات صباح كل يوم نظراً للتقلبات في سعر الدولار بالسوق الموازية".

وساد حديثٌ مؤخراً عن إمكانية صدور جدول تسعير جديد صباح غدٍ الأربعاء، لكن المصادر أشارت إلى أن ذلك "لن يحصل"، وأضافت: "حالياً، تعمل وزارة الطاقة مع شركة متخصصة على تحضيرِ منصة رقمية خاصة يصدر عليها جدول تسعير المحروقات يومياً، ويمكن لجميع الناس معاينتها على هواتفهم".

وتابعت: "المنصة هذه ستكون حاضرة خلال الأيام القليلة المقبلة لكنها لن تكون جاهزة غداً، وستظهر عليها باستمرار أسعار المحروقات بشكل متتابع على ألا تكون مرتبطة بحضور الموظفين إلى الوزارة الذين كانوا يضعون جدول التسعير يدوياً".

وختمت المصادر: "أرقام الجدول ستتغير تباعاً أوتوماتيكياً بناء لخاصية تقنية معينة وستكون واضحة المعالم مثل الجدول الذي يصدر عادة عن المديرية العامة للنفط".