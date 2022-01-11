مليار ليرة مقابل تعيين

تردّد أن مرشحاً في الإنتخابات النيابية في الدائرة الثانية في بيروت أبدى إستعداده لدفع مليار ليرة مقابل تعيينه الأخير في رئاسة مؤسسة مالية خدماتية تابعة لمؤسسة دينية كبيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".