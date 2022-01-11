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لبنان
مليار ليرة مقابل تعيين
Lebanon 24
11-01-2022
|
17:04
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تردّد أن مرشحاً في الإنتخابات النيابية في الدائرة الثانية في بيروت أبدى إستعداده لدفع مليار ليرة مقابل تعيينه الأخير في رئاسة مؤسسة مالية خدماتية تابعة لمؤسسة دينية كبيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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