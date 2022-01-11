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لبنان
عون شرح أسباب حصره الحوار بعناوين معيّنة
Lebanon 24
11-01-2022
|
17:15
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أكدت معلومات "اللواء" أن "رئيس الجمهورية اسهب في شرح الموقف من اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والتي تعني وفق النقاط المعروفة توافر البعد الإنمائي وليس السياسي"، مشيرا إلى صلاحيات السلطة المركزية بشأن الأمور التربوية والمالية والثقافية وأورد مثال البلديات.
واليوم عصراً يلتقي رئيس الجمهورية وفد "اللقاء التشاوري" وكذلك رئيس الحزب "القومي السوري الاجتماعي" النائب أسعد حردان ورئيس حزب "الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان ورئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل.
وعُلم أنه "في نتيجة لقاءاته سيجري تقييما لما سمعه".
وفُهم من المصادر أنه "لا يمكن استباق أي أمر بشأن إجراء الحوار أو عدمه قبل هذا التقييم".
كذلك عُلم أن رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لم يتواصل مجددا مع بعبدا بعدما تردد أنه اعتذر عن الحضور إلى قصر بعبدا لأسباب صحية".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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