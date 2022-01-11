ترقّب فوضى أمنية غداً مع إضراب النقل العام

تتساءل مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية عن أي نتيجة ستكون لحوار على طاولة مبعثرة، وسط ترقب للإضراب العام الذي ينفذه سائقو النقل العام يوم غد احتجاجا على كل الأوضاع بمشاركة نقابات أخرى وجمعيات، حيث ثمة مخاوف من فوضى أمنية مدبّرة.

(الأنباء الكويتية)