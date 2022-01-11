"الثنائي الشيعي": ما حدا حكي معنا بجلسة

قالت مصادر "الثنائي الشيعي" ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يجر معها اي اتصال في ما خص جلسة مجلس الوزراء التي اعلن عزمه الدعوة اليها لمناقشة الموازنة، من قصر بعبدا في زيارته الاخيرة منذ اياموقالت المصادر لـ"الجمهورية": لا رئيس الحكومة ولا اي طرف آخر تحدث معنا او سألنا عن موقفنا وما اذا كنا سنشارك، وما أثير لم يكن سوى زوبعة اعلامية".ولدى سؤالها اذا كان ميقاتي ينتظر الانتهاء من انجاز مشروع قانون الموازنة قبل توجيه الدعوة الى مجلس الوزراء، قالت المصادر: "حتى بهذه النية لم يتحدث ميقاتي لا مع "حزب الله" ولا مع حركة "أمل". ثم انه مَن قال ان مشروع قانون الموازنة أنجز، فهناك امورا كثيرة فيه تحتاج الى اجوبة عن اسئلة ابرزها على اي سعر للدولار يتم احتساب الارقام في الواردات والنفقات وهل السعر الرسمي سيبقى 1500 ليرة ام ان هناك نية لرفعه؟ وهل هناك توجه الى توحيد سعر الصرف؟. هذه عيّنة من اسئلة كثيرة وكبيرة تحتاج الى اجوبة وهذا برسم الحكومة، كما ان هناك لجانا لكل شيء، فأين لجنة مناقشة مشروع الموازنة؟ اما مجلس الوزراء فمعلوم انه فقط يناقش الصيغة النهائية للمشروع ويقرّه و»لنوصل إليها منصلّي عليها".